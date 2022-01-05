За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924
belta.by 15 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны 924. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 703 507 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 696 575 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5653 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 28 156 тестов. Всего в стране проведено 11 114 885 тестов.
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