За сутки в Беларуси зарегистрированы 1064 пациента с COVID-19, выписаны 950. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 718 098 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 710 876 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За минувшие сутки выполнено 5098 тестов. Всего в стране проведено 11 357 597 тестов.