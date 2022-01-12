За сутки в Беларуси зарегистрированы 1010 пациентов с COVID-19, выписаны 1046
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1010 пациентов с COVID-19, выписаны 1046. Сообщает в пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 710 632 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 703 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5757 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 35 423 теста. Всего в стране проведено 11 245 599 тестов.
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