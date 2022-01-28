За сутки в Беларуси зарегистрирован 2221 пациент с COVID-19, выписаны 1922
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 2221 пациент с COVID-19, выписаны 1922. Сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 736 299 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 727 857 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6009 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 36 512 тестов. Всего в стране проведено 11 608 146 тестов.
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