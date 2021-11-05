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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 2245

belta.by 183 0

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 2245

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 2245. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 610 022 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 584 714 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 34 885 тестов. Всего в стране проведено 9 781 695 тестов.

Более 2 988 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 304 000 прошли полный курс вакцинации.

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