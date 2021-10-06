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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504

belta.by 32 0

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 1504. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 549 817 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 526 648 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4228 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 43 987 тестов. Всего в стране проведено 8 694 052 теста.

Более 2274 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1663 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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