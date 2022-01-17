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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1391 пациент с COVID-19, выписаны 1226

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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1391 пациент с COVID-19, выписаны 1226

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1391 пациент с COVID-19, выписаны 1226. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 717 034 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 709 926 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5836 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 712 тестов. Всего в стране проведено 11 352 499 тестов.

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