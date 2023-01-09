За сутки в Беларуси два человека погибли при пожарах. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, с 6.00 8 января по 6.00 9 января в Беларуси произошло 16 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых уничтожены два строения и одна единица техники. Кроме того, еще 13 строений и две единицы техники получили повреждения.

При пожарах погибли два человека. Днем 8 января спасателям сообщили о пожаре в деревне Сазоновщина Воложинского района. На месте возгорания был обнаружен погибший мужчина. Ночью следующего дня в МЧС поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов деревни Зубры Горецкого района, где был обнаружен погибший хозяин. Кроме того, 8 января на территории садового товарищества в деревне Рудня Ветковского района загорелся гараж. Мужчина, который самостоятельно пытался потушить его, получил ожоги и отравление продуктами горения.

По материалам belta.by.