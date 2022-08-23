За сутки в Беларусь прибыли 240 граждан Украины
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За сутки в Беларусь прибыли 240 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
По информации ГПК, с 6.00 22 августа по 6.00 23 августа в Беларусь транзитом через страны Евросоюза проследовали 240 украинских граждан. Через белорусско-польскую границу в республику прибыли 172 человека. Еще 60 украинских граждан проследовали в Беларусь через территорию Литвы, восемь - через Латвию.
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