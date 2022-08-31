За сутки в Беларусь прибыли 205 граждан Украины
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За сутки в Беларусь прибыли 205 граждан Украины, сообщает Государственный пограничный комитет.
По информации Госпогранкомитета, с 6.00 30 августа по 6.00 31 августа в Беларусь транзитом через страны Евросоюза проследовали 205 украинских граждан. С территории Польши в нашу страну приехали 146 человек. Еще 47 украинских граждан прибыли через белорусско-литовскую границу и 12 - через белорусско-латвийскую.
Белорусская сторона оказывает гражданам Украины всю необходимую помощь.
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