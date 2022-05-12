За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины
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За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
"С 6:00 11 мая по 6:00 12-го в страну прибыли 200 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу прошел всего один человек. Транзитом через Польшу проследовали 172 гражданина. Через Литву прибыли 23 человека, еще четыре - через Латвию", - рассказали в ведомстве.
В Госпогранкомитете напомнили, что иностранцам, которые прибывают в Республику Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест (сертификат).
Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.
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