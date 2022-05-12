Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины

33 0

За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины

За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

"С 6:00 11 мая по 6:00 12-го в страну прибыли 200 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу прошел всего один человек. Транзитом через Польшу проследовали 172 гражданина. Через Литву прибыли 23 человека, еще четыре - через Латвию", - рассказали в ведомстве.

В Госпогранкомитете напомнили, что иностранцам, которые прибывают в Республику Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест (сертификат).

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »