За сутки в Беларусь прибыли 199 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, с 6.00 29 августа по 6.00 30 августа в Беларусь прибыли 199 граждан Украины. Через территорию Польши в нашу страну проследовали 157 человек. Еще 36 украинских граждан проследовали через белорусско-литовскую границу и пятеро - через белорусско-латвийскую. Один человек прибыл в Беларусь с территории Украины.