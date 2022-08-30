Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

За сутки в Беларусь прибыли 199 граждан Украины

7 0

За сутки в Беларусь прибыли 199 граждан Украины

За сутки в Беларусь прибыли 199 граждан Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, с 6.00 29 августа по 6.00 30 августа в Беларусь прибыли 199 граждан Украины. Через территорию Польши в нашу страну проследовали 157 человек. Еще 36 украинских граждан проследовали через белорусско-литовскую границу и пятеро - через белорусско-латвийскую. Один человек прибыл в Беларусь с территории Украины.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »