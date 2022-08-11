За сутки более 250 граждан Украины прибыли в Беларусь
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За сутки более 250 граждан Украины прибыли в Беларусь, сообщает Государственный пограничный комитет.
По информации ведомства, с 6.00 10 августа до 6.00 11 августа 258 граждан Украины въехали в Беларусь с украинской территории. 221 украинский гражданин прибыл в Беларусь транзитом через Польшу. Еще 32 человека проследовали в нашу страну через Литву и пятеро - через Латвию.
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