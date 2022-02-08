За страховыми выплатами из-за последствий ураганного ветра в Могилевской области обратились около 2 тыс. человек

Порядка 2 тыс. жителей Могилевской области обратились после январской стихии за страховыми выплатами в подразделения "Белгосстраха" по Могилевской области. Об этом рассказал директор филиала страхового предприятия Николай Коротин.

"Результатом ураганного ветра, который обрушился на республику 14 января, стали сорванные крыши домов и хозяйственных построек, сломанные теплицы, поваленные деревья, - отметил Николай Коротин. - Пострадала от стихии и Могилевская область. Только за первую неделю после урагана с заявлениями о причиненном ущербе обратились более 1,5 тыс. человек, сейчас их уже порядка 2 тыс. Когда потеплеет и люди доберутся до своих дачных домиков, количество заявлений еще возрастет".

В разрезе районов больше всего заявлений поступило от жителей областного центра (414) и Могилевского района (461). Много обращений также отмечается в Белыничском, Круглянском и Шкловском районах - около 200, 170 и 100 заявлений соответственно. В этот раз серьезные случаи с большим материальным ущербом единичны. Точный размер всех выплат будет известен примерно в течение месяца после оценки произошедшего. Если сравнивать с предыдущей стихией, которая прошлась по региону летом прошлого года, средний размер страховых выплат составил тогда примерно Br300.

В этот раз по частным жилым постройкам люди преимущественно обращались с поврежденными кровлями и поликарбонатными теплицами, по многоквартирным жилым домам - с балконными рамами. Так, могилевчанка почти час держала створки вырванной ветром балконной рамы, чтобы те не упали на парковку с дорогими автомобилями. На помощь прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь квартиры и помогли женщине.

БЕЛТА