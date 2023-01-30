За стеной шумят, а по-соседски не договориться…
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Что делать, если соседи в ночное время шумят, слушают громко музыку, мешают отдыхать? Этот вопрос актуален всегда, ведь соседи меняются и не все попадаются тихонями.
Если по-соседски договориться не удалось, то ответ есть у начальника отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД Андрея Батутенко:
– На основании неоднократных обращений о нарушениях правил проживания участковый может поставить адрес на учет в ОВД и ежемесячно будет посещать указанный адрес с проведением профилактической работы.
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