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За стеной шумят, а по-соседски не договориться…

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За стеной шумят, а по-соседски не договориться…

Что делать, если соседи в ночное время шумят, слушают громко музыку, мешают отдыхать? Этот вопрос актуален всегда, ведь соседи меняются и не все попадаются тихонями.

Если по-соседски договориться не удалось, то ответ есть у начальника отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ле­нинского района Бобруйска УВД Андрея Батутенко:

– На основании неоднократных обращений о нарушениях правил проживания участковый может поставить адрес на учет в ОВД и ежемесячно будет посещать указанный адрес с проведением профилактической работы.

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