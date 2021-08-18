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Фотофакт

За стабильность и безопасность родной Беларуси

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За стабильность и безопасность родной Беларуси

Ровно год назад в Могилёве прошел многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко.

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