За стабильность и безопасность родной Беларуси
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Фотографии: Mogilevnews
Ровно год назад в Могилёве прошел многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко.
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