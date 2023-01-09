За систематическое получение взяток задержан топ-менеджер предприятия Бобруйска

За систематическое получение взяток задержан топ-менеджер предприятия.

Как сообщили в МВД, оперативники БЭП с поличным при получении взятки задержали заместителя директора одного из крупных заводов Бобруйска.

- Установлено, что 40-летний мужчина с октября прошлого года регулярно получал деньги от руководителя коммерческой организации за благоприятное решение вопросов, связанных с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства, - отметили в ведомстве.

Общая сумма переданного за указанный период незаконного вознаграждения составила 41 тысячу рублей.

Следователями в отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела.

По материалам mogilevnews.by.