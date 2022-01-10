За Рождественские выходные в Могилевской области задержано 20 пьяных водителей

С 7 по 9 января года благодаря правильному подходу водителей к стилю вождения в Могилевской области учетных дорожно-транспортных происшествий не произошло.

Сотрудниками ГАИ области задержано 20 пьяных водителей и 56 бесправников.

Также к административной ответственности привлечено 328 пешеходов, 48 из которых находились в нетрезвом состоянии.