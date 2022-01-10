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Происшествия

За Рождественские выходные в Могилевской области задержано 20 пьяных водителей

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За Рождественские выходные в Могилевской области задержано 20 пьяных водителей

 С 7 по 9 января года благодаря правильному подходу водителей к стилю вождения в Могилевской области учетных дорожно-транспортных происшествий не произошло.

Сотрудниками ГАИ области задержано 20 пьяных водителей и 56 бесправников.
Также к административной ответственности привлечено 328 пешеходов, 48 из которых находились в нетрезвом состоянии.

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