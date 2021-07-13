За распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах предусмотрена ответственность!
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Фотографии: gazetaschk.ru
Распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления, либо появление в общественном месте в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин, а совершенное повторно в течении года влечет штраф в размере от 2 до 5 базовых величин или административный арест (КоАП РБ ст. 19.3 ч. 1).
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