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За распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах предусмотрена ответственность!

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За распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах предусмотрена ответственность!

Распитие алкогольных, слабоалкогольных, напитков или пива в общественных местах, кроме мест, предназначенных для их употребления, либо появление в общественном месте в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин, а совершенное повторно в течении года влечет штраф в размере от 2 до 5 базовых величин или административный арест (КоАП РБ ст. 19.3 ч. 1).

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