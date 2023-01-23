За прошлый год в Бобруйске в ДТП погибли 5 человек

В прошедшем году на территории Бобруйска зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 5 человек погибли, 49 получили травмы. Основными причинами ДТП явились: нетрезвое состояние участников дорожного движения, как среди водителей, так и пешеходов, нарушения правил проезда пешеходных переходов, правил маневрирования, обгона, а так же нарушения правил пешеходами: переход дороги на запрещающий сигнал светофора, в неположенном месте, отсутствие светоотражающих элементов.

Безопасность дорожного движения обеспечивается всеми участниками. А мы с вами, все без исключения имеем прямое отношение к категории «участник дорожного движения», как водители транспортных средств, как пассажиры, наконец, как пешеходы.

Правила дорожного движения – это основной документ, который самым подробным образом описывает условия безопасного движения для всех его участников, и регламентирует каждое действие, происходящее на дороге. Поэтому, соблюдение Правил в 99% гарантирует безопасность движения.

Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте.

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится.

Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!

Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.

«Вместе – за безопасность на дорогах!» – под таким названием 27 января 2023 года пройдет Единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме пропаганды соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома