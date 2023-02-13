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Профилактика

За прошлый год средняя площадь лесных пожаров в Беларуси сократилась вдвое

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За прошлый год средняя площадь лесных пожаров в Беларуси сократилась вдвое

За прошлый год средняя площадь лесных пожаров сократилась вдвое. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

По результатам пожароопасного сезона 2022 года в лесфонде Минлесхоза зарегистрировано 593 лесных пожара общей площадью 455 га. Общее количество крупных лесных пожаров в лесхозах ГПЛХО составляет 15 (площадью возгорания свыше 5 га) на общей площади возгорания 171 га, или 38 % от общей площади. Крупные лесные пожары произошли в Барановичском лесхозе, Пинском, Столинском, Телеханском, Дисненском, Гомельском, Жлобинском, Калинковичском, Лидском, Новокрупском, два случая в Бобруйском лесхозе. По всем этим пожарам проведены служебные расследования в установленные сроки, отметил министр.

"Вместе с тем в связи с наступлением ранней весны пожароопасный сезон 2022 года начался раньше обычного. С 9 марта по 1 апреля прошлого года зарегистрирован 131 случай лесных пожаров на площади 197 га. Для тушения лесных пожаров в системе министерства есть 261 пожарно-химическая станция и 665 пунктов противопожарного инвентаря. Для усиления материально-технической базы лесхозов и организации эффективного тушения лесных пожаров проведено обновление парка пожарных автомобилей", - рассказал Александр Кулик.

В 2022 году приобретено 52 пожарных автомобиля. "Благодаря эффективной работе государственной лесной охраны по предупреждению лесных пожаров, раннему обнаружению возгораний и оперативному реагированию на них по сравнению с 2021 годом в 2 раза сократилась средняя площадь лесных пожаров. ГПЛХО уже с начала текущего года необходимо обеспечить своевременную подготовку необходимых сил и средств для тушения лесных пожаров", - сказал глава ведомства на коллегии.

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