За прошедшую неделю в Бобруйске произошло 2 пожара

За последнюю неделю февраля в городе Бобруйске произошло 2 пожара. В Бобруйском районе пожаров не зафиксировано.

Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 12 выездов на оказание технической помощи населению и организациям, причиной 1 выезда стало короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, 7 раз спасатели выезжали на горение мусора и подгорание пищи, 22 – на сработку сигнализации. За два месяца в городе Бобруйске произошло 16 пожаров, погибли 3 человека. По состоянию на 28 февраля 2022 года в Бобруйском районе произошло 7 пожаров, погиб 1 человек.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно позвоните по телефонам «101» или «112» и сообщите о случившемся.

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям