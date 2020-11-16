За прошедшую неделю в Бобруйске произошел один пожар, в Бобруйском районе — без пожаров

За период с 9 по 16 ноября 2020 года в городе Бобруйске произошел один пожар, в Бобруйском районе пожаров не зафиксировано. Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 8 выездов на горение мусора и подгорание пищи, причиной 1 выезда стало короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, 5 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 15 – на оказание технической помощи населению и организациям.

Всего с начала года в городе Бобруйске произошло 63 пожара (за аналогичный период прошлого года произошло 67 пожаров), погибли 5 человек (в 2019 году погибших также было 5). По состоянию на 16 ноября в Бобруйском районе произошло 58 пожаров. Рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 35 %. С начала текущего года на пожарах погибли 4 человека, в 2019 году был один погибший.

МЧС сообщает: самая распространенная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Основная причина гибели людей на пожарах — непотушенная сигарета. Уважаемые граждане! Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не прожигайте свою жизнь! В случае пожара звоните 101 или 112.

В результате пожара уничтожен бензогенератор.

11 ноября в 19.25 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре по улице Интернациональной. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдался выход дыма из хозяйственной постройки, примыкающей к зданию автошколы. В результате пожара уничтожен бензогенератор, повреждено 3 квадратных метра стропильной системы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Елена Кричко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.