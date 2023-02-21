За прошедший год в Бобруйске произошло 15 производственных несчастных случаев с тяжелым исходом

В 2022 году в организациях Бобруйска произошло 15 производственных несчастных случаев с тяжелым исходом и 1 групповой несчастный случай, в котором пострадало 2 человека.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Трудового кодекса Республики Беларусь, при организации труда работников наниматель обязан принимать необходимые меры по профилактике и предупреждению производственного травматизма, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по охране труда.

В ходе осуществления надзорной деятельности за соблюдением нанимателями Бобруйска законодательства об охране труда прокуратурой Бобруйска за 2022 год в организации внесено 9 представлений об устранений нарушений требований законодательства, причин и условий, им способствующих, вынесено 6 предписаний о незамедлительном принятии мер к обеспечению безопасных условий труда работников, по требованию прокурора к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц и 7 лиц к дисциплинарной.

Проведенный прокуратурой Бобруйска анализ 13 обстоятельств несчастных случаев, по которым Бобруйским межрайонным отделом Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда завершены специальные расследования, показал, что исключительно по вине нанимателей произошло 2 несчастных случая или 15%.

Нарушения законодательства выразились в невыдаче работникам предусмотренных средств индивидуальной защиты, неустановке защитных ограждений рабочего места и непроведении необходимого обучения работника.

В трех случаях установлена как вина нанимателя, так и самого работника.

Остальные 8 несчастных случаев произошли либо по вине самих работников, нарушивших требования законодательства и рабочих инструкций об охране труда либо в результате падения работников при передвижении ввиду личной неосторожности.

Пунктом 5 статьи 53 Трудового кодекса Республики Беларусь на работников также возложены обязанности по соблюдению требований по охране труда и безопасному ведению работ, использованию средств индивидуальной защиты.

Таким образом, предупредить несчастные случаи на производстве возможно только общими усилиями нанимателя и работника.