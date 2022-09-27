За превышение служебных полномочий осужден руководитель сельхозпредприятия Могилевского района

Прокуратура Круглянского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий Могилевского района, которому инкриминированы превышение служебных полномочий и злоупотребление ими, повлекшие тяжкие последствия. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что он с ноября 2014 года по ноябрь 2015-го давал заведомо незаконные указания подчиненным работникам об отпуске минеральных удобрений в адрес различных субъектов хозяйствования без оформления сопроводительных документов.

Этими действиями обвиняемый причинил предприятию ущерб в особо крупном размере в сумме свыше Br208 тыс. (с учетом деноминации).

Кроме этого, он хотел создать видимость благополучной работы, приукрасить действительное положение дел в хозяйстве, скрыть просчеты в руководстве и давал незаконные указания подчиненным об искажении и внесении в первичную документацию и отчеты заведомо ложных данных.

Результатом противоправной деятельности стали сокрытие падежа крупного рогатого скота, завышение производственных показателей о надоях молока, удержания за фиктивную реализацию им мясопродуктов от прирезки (забоя) и молока из заработной платы некоторых работников, необоснованное начисление и выплата сумм заработной платы.

Итогом такой противоправной деятельности стало причинение ущерба работникам предприятия и самому хозяйству на сумму более Br70 тыс. и искажение государственной статистической отчетности.

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Круглянского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.426 и ч.3 ст.424 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

С обвиняемого постановлено взыскать причиненный преступлениями ущерб в общей сумме свыше Br242 тыс.