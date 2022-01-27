За позитивные перемены. Мнение бобруйчанки Александры Лесковец о новом проекте Конституции Республики Беларусь

Александра Лесковец, член ОО «Белорусское литературное объединение «Полоцкая ветвь», оператор ПЭВМ УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3»:

– Считаю, что внесение изменений и дополнений в Конституцию страны – важный шаг в истории развития современной Беларуси. Это ответ современным реалиям. Необходимо, чтобы изменения в стране проходили не революционным, а эволюционным путем, чтобы государство совершенствовалось и развивалось. Перемены важны и нужны, и я уверена, что обновленная Конституция станет еще одним важным шагом к укреплению благосостояния каждого. Правильно, что поднимается и обсуждается вопрос о сохранении исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, наступили такие времена, когда то, что казалось всегда незыблемым и истинно верным, приходится защищать и отстаивать в законном порядке. Конституция – в помощь.

Не менее важными являются вопросы поддержки традиционных семейных ценностей, защиты детей, обеспечения инвалидов равными возможностями для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Я, инвалид III группы с детства, прекрасно осознаю, насколько необходимо уязвимым людям чувствовать поддержку общества и государства, осознавать себя равными среди равных. Большого внимания требует и наша молодежь. Ее нравственность, интеллектуальное и духовное развитие – это фундамент завтрашнего дня нашей республики. Очень хорошо, что это понимают на государственном уровне. Я буду голосовать за внесение изменений и дополнений в Конституцию, поскольку ощущаю ответственность за будущее страны, гражданином которой являюсь.