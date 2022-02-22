За позитивные перемены. Как проходит досрочное голосование на референдуме по поправкам в Конституцию на участке №15

22 февраля в Бобруйске, как и по всей стране, стартовало досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, которое продлится до 26 февраля включительно. В эти дни участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

На участке для досрочного голосования №15, который располагается в средней школе №27, с утра было многолюдно. Некоторые голосующие пришли сюда загодя, чтобы первыми отдать свой гражданский долг. Среди них и бобруйчанка Елена Василькова.

– Наше общество современное, развивающееся. Поэтому я считаю, что главное – поддержать это развитие на самом высоком уровне, поддержать все решения правительства в его стремлении к тому, чтобы наше общество процветало, – отметила горожанка.

На участок приходят граждане, которые проживают на улицах Пушкина, Октябрьская и Минская. По словам председателя участковой комиссии Натальи Винокур, досрочное голосование проходит в штатном режиме. Люди активно принимают в нем участие.

– К нам звонят горожане, которые желают проголосовать на дому. В день проведения референдума у нас будут работать выездные группы, которые смогут выехать на дом к таким людям, – рассказала Наталья Адамовна.

Напомним, что поправок в Основной закон внесено несколько десятков. В истории независимой Беларуси это будет уже четвертый референдум. Ранее они проходили в 1995, 1996 и 2004 годах.