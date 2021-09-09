За получением биометрических документов на Могилевщине обратились более 300 человек

Биометрические документы начали выдавать в Могилевской области. Как сообщил начальник управления по гражданству и миграции УВД облисполкома Петр Симончик, за первую неделю в подразделения области за получением биометрических документов обратились 245 граждан, в том числе 77 иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.

Как уже сообщалось, менять ныне действующие паспорта граждан Республики Беларусь на новые биометрические документы необязательно. Продолжится выдача паспортов «старого образца» на прежних условиях, параллельно с «новыми». Граждане самостоятельно решают, какой вид документа они хотят получить.

- Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в страну на биометрические будет проходить постепенно. До окончания срока своего действия они останутся действительными для использования наравне с биометрическими документами. При этом, с 1 сентября вышеназванные иностранцы документируются только биометрическими документами, - отметил Петр Симончик.

При обращении по вопросу оформления биометрических документов, данную административную процедуру следует оплатить. Сделать это можно либо в расчетно-кассовом центре, либо посредством интернет- и мобильного банкинга через систему расчета ЕРИП. В случае дистанционной оплаты услуг вы можете узнать необходимые реквизиты (код услуги) для оплаты на сайте www.raschet.by/chastnym-litsam/ais-raschet/poisk-po-uslugam/.