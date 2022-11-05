За победу в ринге

В Бобруйске прошла матчевая встреча по боксу, в которой приняли участие юные спортсмены Бобруйской СДЮШОР, специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Шинник" и команда Могилевской областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-35». Состязания стали своеобразной подготовкой к открытым городским соревнованиям, которые пройдут с 8 по 11 ноября. А по окончании встречи для юных боксеров был организован мастер-класс под руководством мастера спорта международного класса Александра Родионова.