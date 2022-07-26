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За первое полугодие доходы бюджета Могилевской области увеличились на 73,8 млн рублей

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За первое полугодие доходы бюджета Могилевской области увеличились на 73,8 млн рублей

763,5 млн рублей поступило в консолидированный бюджет региона в январе-июне 2022 года. Об этом рассказали корреспонденту sb.by в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 73,8 млн рублей или на 10,7% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы поступлений составили подоходный налог – 327 млн рублей - 42,8%; налог на добавленную стоимость – 109 млн рублей - 14,3%; налог на прибыль – 53,9 млн рублей - 7,1%; налог на недвижимость – 38,2 млн рублей - 5%; акцизы – 34 млн рублей - 4,5%.

В десятку лидеров в формировании бюджета вошли РУП «Могилевэнерго», ООО «Кронохем», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Групп», РУП «Могилевоблгаз», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений в бюджет.

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