За период со 2 по 9 ноября 2020 года в Бобруйске и Бобруйском районе произошло три пожара

За период со 2 по 9 ноября 2020 года в городе Бобруйске и Бобруйском районе произошло три пожара. Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 7 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 6 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 10 – на оказание технической помощи населению и организациям.

Всего с начала года в городе Бобруйске произошло 62 пожара (за аналогичный период прошлого года произошло 66 пожаров), погибли 5 человек (в 2019 году погибших также было пятеро).

По состоянию на 9 ноября в Бобруйском районе произошло 58 пожаров, что на 38% больше чем за аналогичный период прошлого года. С начала текущего года на пожарах погибли 4 человека, в 2019 году был один погибший.

В деревне Вороновичи Бобруйского района горел сарай.

3 ноября в 19.00 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре сарая в деревне Вороновичи Бобруйского района. О случившемся сообщил прохожий. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение сарая открытым пламенем. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждены стены и перекрытия. Работниками МЧС спасен рядом расположенный сарай. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В деревне Турки Бобруйского района горела баня.

4 ноября в 20.25 Бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани в деревне Турки Воротынского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение бани. Хозяйка находилась на улице. В результате пожара повреждена кровля и перекрытие бани по всей площади, имеется прогар в перекрытии на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля.

5 ноября в 16.19 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре автомобиля в одном из ГСК по улице Рокоссовского в Бобруйске. О случившемся сообщил хозяин автомобиля. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из-под капота автомобиля «ВАЗ 2106» 2000 года выпуска. В результате пожара уничтожен моторный отсек. Работниками МЧС спасён автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при эксплуатации печей не допускается размещать горючие материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий.

Уважаемые граждане. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких!

В случае пожара звоните 101 или 112.

Елена Кричко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям