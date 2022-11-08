За период с 31 октября по 8 ноября на Бобруйщине 1 пожар

За прошедший период в Бобруйске произошел 1 пожар. В Бобруйском районе без пожаров.

С начала года в Бобруйске произошло 85 пожаров, 11 погибших, спасено 17 человек.

В Бобруйском районе с начала года 45 пожаров, 8 погибших, 7 человека спасено.

В Могилевской области с начала 2022 года произошло 607 пожаров, погибло 68 человек, в том числе 1 ребенок.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 5028 пожаров, погибло 507 человек, в том числе 9 детей.

МЧС информирует!

Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни. За 10 месяцев текущего года в Бобруйске и Бобруйском районе произошло 130 пожаров, погибло 19 человек. Жизнь большинства оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Достучаться до каждого и предотвратить трагедии, именно такую задачу поставили перед собой спасатели. Для этого в период с 8 по 18 ноября на Бобруйщине пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Присоединяйтесь к акции и берегите себя!

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям