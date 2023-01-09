За период с 3 по 9 января на Бобруйщине произошло два пожара
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За прошедший период в Бобруйске случилось два пожара. В Бобруйском районе – без пожаров. Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 17 – на сработку сигнализации, 10 – на оказание технической помощи организациям и населению.
С начала года в Бобруйске 2 пожара. В Бобруйском районе – без пожаров и жертв. В Могилевской области с начала 2023 года произошел 21 пожар,
погибли 3 человека. С начала 2023 года в Республике Беларусь произошло 169 пожаров, погибли 18 человек.
МЧС предупреждает: берегите себя и свое имущество! Телефон при пожаре – 112.
Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
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