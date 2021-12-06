За период с 29 ноября по 6 декабря на Бобруйщине произошло 3 пожара

За прошедший период в Бобруйске 3 пожара, без гибели. В Бобруйском районе без пожаров.

Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершен 3 выезда на горение мусора и подгорание пищи, 21 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 15 раз на оказание технической помощи организациям и населению.

Всего с начала 2021 года в городе Бобруйске произошло 85 пожаров, 4 человека погибло.

В Бобруйском районе с начала 2021 года произошло 59 пожаров, 4 погибших.

В Могилевской области с начала 2021 года произошло 740 пожаров, погибло – 95 человек.

С начала 2021 года в Республике Беларусь произошло 5758 пожаров, погибло 602 человека, в том числе 4 детей.

МЧС информирует!

В целях повышения уровня безопасности населения в период с 4 по 12 декабря в республике стартует акция по предупреждению гибели людей от пожаров в жилищном фонде «Извещатель в каждый дом». Во время ее проведения местные исполнительные и распорядительные органы активизируют работу смотровых комиссий с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики. Особый акцент будет сделан на дома безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проведут индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей и других представителей целевой аудитории акции. Кроме того, в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры, вокзалы, рынки и др.) появится наглядно изобразительная продукция по тематике акции, а средства массовой информации и интернет-ресурсы наполнятся материалами, освещающими вопросы установки автономных пожарных извещателей и проверки их работоспособности.

Помните: залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Установите пожарный извещатель, чтобы сберечь себя и своих близких!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

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