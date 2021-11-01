За период с 25 октября по 1 ноября в Бобруйске без пожаров. В Бобруйском районе 2 пожара, 1 человек погиб
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Всего с начала 2021 года в городе Бобруйске произошло 80 пожаров, 4 человека погибло.
В Бобруйском районе с начала 2021 года произошло 56 пожаров, 4 погибших.
В Могилевской области с начала 2021 года произошло 653 пожара, погибло – 82 человека. С начала 2021 года в Республике Беларусь произошло 5201 пожар, погибло 514 человек, в том числе 4 детей.
ВНИМАНИЕ! В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни. За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 пожара, погибло 82 человека. Причем жизнь 65 человек оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.
Помните:
- Не курите в постели
- Не выбрасывайте из окна незатушенные сигареты
- Полностью тушите окурки
- Используйте пепельницу
- Уходя из дома, закрывайте окна.
Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!
Сектор пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям