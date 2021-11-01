За период с 25 октября по 1 ноября в Бобруйске без пожаров. В Бобруйском районе 2 пожара, 1 человек погиб

Всего с начала 2021 года в городе Бобруйске произошло 80 пожаров, 4 человека погибло.

В Бобруйском районе с начала 2021 года произошло 56 пожаров, 4 погибших.

В Могилевской области с начала 2021 года произошло 653 пожара, погибло – 82 человека. С начала 2021 года в Республике Беларусь произошло 5201 пожар, погибло 514 человек, в том числе 4 детей.

ВНИМАНИЕ! В области с 1 по 30 ноября проводится Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». Практически ежедневно в огне не затушенной сигареты обрываются жизни. За 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 653 пожара, погибло 82 человека. Причем жизнь 65 человек оборвалась из-за неосторожного обращения с огнем. Усугубляющий фактор – алкоголь. Более 80 % из числа погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

Помните:

- Не курите в постели

- Не выбрасывайте из окна незатушенные сигареты

- Полностью тушите окурки

- Используйте пепельницу

- Уходя из дома, закрывайте окна.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям