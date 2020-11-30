За период с 23 по 30 ноября 2020 года в Бобруйске произошло 2 пожара. Есть погибший.

Также за прошедший период подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 7 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 11 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи организациям и населению.

Всего с начала 2020 года в городе Бобруйске произошло 67 пожаров, 6 человек погибло.

В Бобруйском районе с начала 2020 года произошло 58 пожаров, четверо погибших.

С начала 2020 года в Республике Беларусь произошло 5509 пожаров, погибло 536 человек.

В Могилевской области с начала 2020 года произошло 718 пожаров, погибло – 80 человек, среди них одни ребенок.

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.