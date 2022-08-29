За период с 22 по 29 августа на Бобруйщине произошел 1 пожар

За прошедший период в Бобруйске без пожаров. В Бобруйском районе произошел 1 пожар. Жертв нет. Об этом корреспонденту Bobrlife сообщили в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

С начала года в Бобруйске произошло 69 пожаров, 10 погибших, спасено 16 человек.

В Бобруйском районе с начала года 39 пожаров, 8 погибших, 4 человека спасено.

В Могилевской области с начала 2022 года произошел 491 пожар, погибло 54 человека, в том числе 1 ребенок.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 4150 пожаров, погибло 408 человек, в том числе 5 детей.

МЧС информирует: В стране проходит акция «В центре внимания – дети!». Позаботьтесь о безопасности своих детей:

- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь их делами и жизнью;

- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей;

- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где проводит свободное время;

- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и напоминайте, о безопасности;

- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для того, чтобы научить ребенка безопасному поведению;

- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним мультфильмы по безопасности, читайте книги;

- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;

- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, но все же, разумно контролируйте его;

- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям.

Берегите детей от беды! Телефоны МЧС 101 и 112.