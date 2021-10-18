За период с 11 по 18 октября в Бобруйске произошло 2 пожара

За прошедший период в Бобруйске произошло 2 пожара, без погибших.

В Бобруйском районе без ЧС.

Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершен 1 выезд на горение мусора и подгорание пищи, 17 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи организациям и населению.

Всего с начала 2021 года в городе Бобруйске произошло 79 пожаров, 4 человека погибло. В Бобруйском районе с начала 2021 года произошло 52 пожара, трое погибших.

В Могилевской области с начала 2021 года произошло 622 пожара, погибло – 74 человека. С начала 2021 года в Республике Беларусь произошло 4932 пожара, погибло 472 человека, в том числе 4 детей.

Помните про основные правила пожарной безопасности в быту!

ПЕЧИ: не перекаливайте, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол предтопочным листом!

ЭЛЕКТРО: не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома!

ДЕТИ: спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, обучайте правилам поведения дома и на улице!

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ! УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом. Берегите себя и свое жилище.

При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям