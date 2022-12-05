За печатью памяти. Последние дни оккупации: хаос и смерть

Белорусское телеграфное агентство в совместных проектах с Генеральной прокуратурой "Последние свидетели" и Министерством юстиции "Архивы. Ничего, кроме правды" открывает малоизвестные архивные документы о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Все серии проектов размещены на единой электронной платформе "За печатью памяти".

В новом выпуске, основанном на показаниях немецких генералов, мы расскажем, как отступающие гитлеровцы готовились к боям на белорусской земле. Горожан или вывозили в Германию, или заставляли строить оборонительные сооружения на линии огня. Детей отбирали у родителей и отправляли сдавать кровь. Каменные здания взрывали, а жилье разбирали на строительство блиндажей. Больных тифом смешивали со здоровыми женщинами и стариками, гнали в неизвестном направлении. Перед советскими следователями нацистские солдафоны путались, пытались изобразить забывчивость и некомпетентность, но прижатые к стене показаниями свидетелей вспоминали жуткие подробности.

В проектах представлены документально подтвержденные факты о войне, о которых раньше предпочитали не говорить. Текстовый контент эпизодов проектов "Последние свидетели" и "Архивы. Ничего, кроме правды" дополняется уникальными архивными видео- и фотоматериалами.

По материалам belta.by.