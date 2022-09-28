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Общество

За печатью памяти. Ледяное дыхание «Хорнунга»

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За печатью памяти. Ледяное дыхание «Хорнунга»

Белорусское телеграфное агентство в совместных проектах с Генеральной прокуратурой "Последние свидетели" и Министерством юстиции "Архивы. Ничего, кроме правды" открывает малоизвестные архивные документы о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Все серии проектов размещены на единой электронной платформе "За печатью памяти".

Забрать все продукты. Сжечь любые дома и постройки. Уничтожить каждого жителя. Именно такие цели поставили организаторы карательных операций "Хорнунг" и "Никсе" в феврале 1943 года. Гитлеровцы не щадили никого - ни больных стариков, ни бессловесных младенцев, ни родственников полицаев. Расстреливали и сжигали любого, кто попадался на пути. Вина десятков тысяч невинных жертв в том, что они жители Полесья, а значит, гипотетически могли предоставить кров или еду партизанам. С "Хорнунга" начался этап тотального геноцида на белорусской земле.

В проектах представлены документально подтвержденные факты о войне, о которых раньше предпочитали не говорить. Текстовый конте­нт эпизодов проектов "Последние свидетели" и "Архивы. Ничего, кроме правды" дополняется уникальными архивными видео- и фотоматериалами.­
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