За отсутствие защитных масок в Беларуси могут начать наказывать административным взысканием

Об этом заявил сегодня в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

– Буквально на прошлой неделе мы провели рабочую встречу с руководством Министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит положение дел [связанных с распространением коронавируса] в общественном транспорте. Это одно из самых опасных мест для заражения, – пояснил он.

В разговоре о том, что многие жители игнорируют соблюдение масочного режима во время поездок, Тарасенко отметил:

– Если не методом уговоров, то близится момент, когда за отсутствие масок мы будем наказывать административным взысканием. Конечно, дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счет есть рекомендации. Они касаются уменьшения интервалов движения в часы пик, – сказал врач.

https://www.sb.by/articles/-za-otsutstvie-zashchitnykh-masok-v-belarusi-mogut-nachat-nakazyvat-administrativnym-vzyskaniem-.html