За оскорбление военнослужащего – уголовное дело

Сотрудники могилевского областного управления ГУСБ МВД вычислили очередного комментатора в сети: в декабре прошлого года 36-летняя минчанка в своем посте обозвала военнослужащего внутренних войск из Бобруйска.

Комментарий замначальника могилевского облуправления ГУСБ МВД Александра Слонимского:

Женщина пояснила, что была подписана на деструктивные интернет-ресурсы и поддалась их влиянию. В одном из пабликов и был размещен негативный пост.

В отношении автора возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.