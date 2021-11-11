За оскорбление военнослужащего – уголовное дело
mogilev.mvd.gov.by 64 0
Сотрудники могилевского областного управления ГУСБ МВД вычислили очередного комментатора в сети: в декабре прошлого года 36-летняя минчанка в своем посте обозвала военнослужащего внутренних войск из Бобруйска.
Комментарий замначальника могилевского облуправления ГУСБ МВД Александра Слонимского:
Женщина пояснила, что была подписана на деструктивные интернет-ресурсы и поддалась их влиянию. В одном из пабликов и был размещен негативный пост.
В отношении автора возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти.
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