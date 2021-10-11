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Происшествия

За очередную бесправную поездку могилевчанину грозит уголовная ответственность

belta.by 35 0

За очередную бесправную поездку могилевчанину грозит уголовная ответственность

За очередную бесправную поездку и попытку скрыться от сотрудников ГАИ могилевчанину грозит уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В Могилеве на улице Киселева водитель Mercedes-Benz проигнорировал сигнал об остановке, который ему подали сотрудники ГАИ, и попытался затеряться на узких улицах частного сектора.

В итоге нарушитель бросил свой автомобиль и побежал в сторону гаражей, пытаясь скрыться от преследования, но был задержан.

Беглецом оказался 19-летний могилевчанин, который неоднократно привлекался за бесправные поездки.На молодого человека составлено три протокола, автомобиль поставлен на штрафстоянку.

На этот раз за езду без прав ему грозит уголовная ответственность.

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