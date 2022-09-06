За неделю в Могилевской области выявлено 20 нарушений природоохранного законодательства

Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира Могилевской области за прошедшую неделю выявили 20 нарушений природоохранного законодательства, в том числе девять нарушений правил рыболовства, одно из которых с признаками преступления. Об этом sb.by сообщил заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

На Чигиринском водохранилище вблизи деревни Грудичино Быховского района задержан житель Могилева, незаконно ловивший рыбу двумя рыболовными сетями. Ему удалось добыть 127 особей различных видов рыб общим весом 26,5 кг. Вред, причиненный окружающей среде, составил 200 базовых величин, или 6 400 рублей.

По факту незаконного рыболовства в отношении нарушителя Славгородский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного Кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Еще восемь нарушителей, задержанных в Кировском, Бобруйском и Осиповичском районах, будут привлечены к административной ответственности. Решением суда к ним может быть применена мера наказания в виде штрафа в размере до 30 базовых величин.