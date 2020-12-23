За неделю в мире зарегистрирован рекордный рост количества заражений коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4,6 млн – это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество смертей увеличилось более чем на 79 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщает ВОЗ, с 14 по 20 декабря в мире были зарегистрированы 4 612 790 новых случаев заражения, ушли из жизни 79 001 пациента.

Предыдущий антирекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован с 7 по 13 декабря - 4 329 927 заболевших.

Как отмечает ВОЗ, "число новых случаев заболевания COVID-19 и смертей вновь выросло на минувшей неделе - на 6% и 4% соответственно". Больше всего заболевших прибавилось в Северной и Южной Америке - более 2,3 млн. В Европе за семь дней было зарегистрировано больше всего смертей - более 36 тыс.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,6 млн. Далее следуют Бразилия (более 326 тыс. новых случаев инфицирования), Турция (более 194 тыс.), Россия (более 194 тыс.), Индия (более 174 тыс.) Германия (более 173 тыс.), Великобритания (более 173 тыс.), Италия (более 112 тыс.), Франция (более 93 тыс.), Польша (более 76 тыс.), Нидерланды (более 73 тыс.), Колумбия (более 73 тыс.).