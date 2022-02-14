За неделю с 7 по 14 февраля на Бобруйщине произошло 4 пожара, есть погибший
За прошедший период в Бобруйске произошло 3 пожара, 1погибший. В Бобруйском районе произошел 1 пожар, без жертв.
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Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 19 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 23 раза на оказание технической помощи организациям и населению.
С начала года в Бобруйске произошло 13 пожаров, 3 погибших.
В Бобруйском районе с начала года 6 пожаров, 1 погибший.
В Могилевской области с начала 2022 года произошло 90 пожаров, погибло 13 человек.
С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 686 пожаров, погибло 133 человека.
МЧС информирует!
Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить дом от пожара. Важно!
- Проверить, закрыта ли вода
- Закрыть все окна, форточки, дверь на балкон
- Перекрыть подачу газа
- Проверить все электрические розетки, чтобы в них ничего не было включено, кроме холодильника
- Везде выключить свет
- Взять ключи
- Не забыть закрыть дверь!
Берегите себя. При пожаре звонить 112!!!
Сектор пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям