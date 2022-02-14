За неделю с 7 по 14 февраля на Бобруйщине произошло 4 пожара, есть погибший

Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 19 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 23 раза на оказание технической помощи организациям и населению.

С начала года в Бобруйске произошло 13 пожаров, 3 погибших.

В Бобруйском районе с начала года 6 пожаров, 1 погибший.

В Могилевской области с начала 2022 года произошло 90 пожаров, погибло 13 человек.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 686 пожаров, погибло 133 человека.

МЧС информирует!

Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить дом от пожара. Важно!

- Проверить, закрыта ли вода

- Закрыть все окна, форточки, дверь на балкон

- Перекрыть подачу газа

- Проверить все электрические розетки, чтобы в них ничего не было включено, кроме холодильника

- Везде выключить свет

- Взять ключи

- Не забыть закрыть дверь!

Берегите себя. При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям