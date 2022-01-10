За неделю с 3 по 10 января на Бобруйщине произошло 4 пожара

За прошедший период в Бобруйске 3 пожара, без гибели. В Бобруйском районе произошел 1 пожар, без жертв.

В Могилевской области с начала 2022 года произошло 16 пожаров, погибло 3 человека.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 148 пожаров, погибло 29 человек.

МЧС напоминает – берегите дом от пожара.

Особенно в зимний период важно заботиться о безопасности дома. Не перекаливайте печи, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол предтопочным листом!

Не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома!

Помните о безопасности ваших детей. Спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, обучайте правилам поведения дома и на улице!

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!