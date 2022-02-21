За неделю с 14 по 21 февраля на Бобруйщине произошло 3 пожара, есть спасенный

За прошедший период в Бобруйске произошло 2 пожара, 1 человека спасли. В Бобруйском районе произошел 1 пожар, без жертв.

Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 5 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 10 раз спасатели выезжали на сработку сигнализации, 16 раз на оказание технической помощи организациям и населению.

С начала года в Бобруйске произошло 15 пожаров, 3 погибших.

В Бобруйском районе с начала года 7 пожаров, 1 погибший.

В Могилевской области с начала 2022 года произошел 101 пожар, погибло 14 человек.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 786 пожаров, погибло 146 человек.

МЧС информирует!

О большинстве пожаров сообщают очевидцы, которые случайным образом проходили мимо или проснулись от треска горящего шифера.

Если стали очевидцем, следует незамедлительно набрать 101 или 112, рассказать диспетчеру все нюансы происходящего: что происходит (горит дом, сарай, дым с балкона, загоревшийся автомобиль и т.д), назвать адрес, желательно точный для ориентира спасателей. Помните, пока вы общаетесь с диспетчером – помощь уже в пути. Каждая минута дорога.

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям