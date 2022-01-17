За неделю с 10 по 17 января на Бобруйщине произошел 1 пожар

За прошедший период в Бобруйске 1 пожар, без гибели. В Бобруйском районе без пожаров и жертв.

С начала года в Бобруйске произошло 4 пожара, без погибших.

В Бобруйском районе с начала года 1 пожар, без жертв.

В Могилевской области с начала 2022 года произошло 42 пожара, погибло 4 человека.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 286 пожаров, погибло 44 человека.

МЧС информирует! С 17 января по 17 февраля на территории Бобруйска и Бобруйского района пройдет месячник пожарной безопасности.

На особом контроле в этот период станут места проживания граждан, склонных к злоупотреблению алкоголя, граждан, уклоняющихся от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также пожилых граждан, проживающих с лицами асоциального поведения, граждан пенсионного возраста, места проживания которых отключены от электроснабжения.

Помните о пожарной безопасности в быту!

Не перекаливайте печи, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол предтопочным листом!

Не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома!

Помните о безопасности ваших детей. Спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, обучайте правилам поведения дома и на улице!

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям