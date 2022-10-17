За минувшие выходные в Могилевской области от пожара погибли три человека. Еще одна женщина утонула в озере

16 октября в 05:19 поступило сообщение о пожаре в квартире в агрогородке Сластены, Чаусского района на улице Молодежной. На пожаре погиб гражданин К., 1967 г.р., тракторист, проживал один. В результате пожара в комнате 4х5 м. уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В 05:58 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Могилеве на переулке 5-му Ямницкому. На пожаре погибли: хозяйка 1950 г.р. и ее сожитель 1958 г.р., пенсионеры. В результате пожара уничтожено 40 кв.м кровли, повреждено 25 кв.м перекрытия и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В 16:10 поступило сообщение об утонувшей женщине в озере в Могилеве на улице Симонова. Работниками ОСВОД утонувшая женщина извлечена из воды. Личность, причины и обстоятельства устанавливаются.

С начала года в Бобруйске произошло 80 пожаров, 11 погибших, спасено 17 человек.

В Бобруйском районе с начала года 46 пожаров, 8 погибших, 7 человек спасено.

МЧС напоминает! Берегите свою жизнь и имущество!

- Не перекаливайте печи, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол предтопочным листом!

- Не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома!

- Помните о безопасности ваших детей. Спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, обучайте правилам поведения дома и на улице!

- НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

- УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом.